แบกอายุ! อบจ.ชัยนาท ส่งแข้ง 16 ปีเกือบยกทีมเกมแพ้ สวนกุหลาบ

สุเมธ อยู่โต ผู้จัดการทีมโรงเรียน อบจ.ชัยนาท เปิดเผยจำเป็นต้องใช้นักเตะอายุ 16 ปี เกือบทั้งทีมลงเล่นเกมแพ้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1-2 ในศึก AssetWise BG CUP U19 เนื่องจากนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สภาพร่างกายไม่พร้อม
หลังจากคว้าแชมป์ฟุตบอล 7 สี สมัยล่าสุด โรงเรียน อบจ.ชัยนาท เจอโปรแกรมถี่เดินสายแข่งอย่างต่อเนื่องทั้งรายการสำคัญ และฟุตบอลนัดพิเศษ โดยเกมล่าสุดเพิ่งลงเตะกับทีมบอยท่าพระจันทร์ ก่อนเดินทางมาแข่งขันรายการ AssetWise BG CUP U19
เกมนี้ อบจ.ชัยนาท ขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่ 10 จาก ภัทรภณ วังโยธา แต่มาโดนคืนสองประตูรวดจากการยิงของ ภูริณัฐ ทองยวน และ สุวิน หรือน้องพี ซูเปอร์ 10 ที่ม้วนตัวยิงพา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แซงคว้าชัย
"เราใช้ผู้เล่น 16 ปี ทั้งทีม และ 15 คน นิดหน่อย เพราะไม่มีนักเตะ 18 ปี ก่อนหน้านี้เตะนัดชิงที่ราชบุรี และเตะกับพี่บอยเมื่อวานนี้อีก พรุ่งนี้มีเกมกีฬานักเรียนต่อ แต่วันนี้ทำได้ดีสู้กับสวนกุหลาบ ซึ่งรุ่น 18 ปี ของเขาแข็งแกร่งอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เกี่ยวกับอายุ"
"ครึ่งแรกเราอาจดูเกร็งๆ หน่อย แต่สู้ได้ขนาดนี้ถือว่าเด็กได้ประสบการณ์แล้ว ตอนแรกคิดไว้แล้วดูจากโปรแกรมต้องเตรียมทีมไว้สองอย่าง รายการนี้ส่ง 35 คน ผมเลือกที่จะเอา 16 ปี มาทีมหนึ่ง และ 18 ปี ทีมหนึ่งเอามาผสมกัน เพราะถ้าเราติดทัวร์นาเมนต์อื่น จะได้ไม่เสียรายการเขาก็เอาตัวหลักทั้งสองชุดมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้ ถ้ารุ่นพี่ติดก็เอารุ่นน้องมาแทน แล้วถ้ารุ่นพี่สมบูรณ์ก็เอาเล่น"
"ผมอยากสร้างเด็ก 16-17 ปี เพื่อแทนที่ในอนาคต อาจไม่ได้คาดหวังแชมป์ แต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในแต่ละเกม และเอา 18 ปี มาช่วยเพื่อให้เขาได้ต่อยอดไปสู่ทีมอื่นๆ ทำสองอย่างคู่กันไม่ทิ้งแน่นอน แต่ต้องรอดูความเหมาะสมของเกมการแข่งขัน เพราะโปรแกรมถี่มากๆ ต้องให้เขาได้พักบ้าง"
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AssetWise BG CUP U19 มีทั้งหมด 16 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อหาทีมอันดับ 1–4 ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย