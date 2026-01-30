แนวรุกเล่นลำบาก! สโคลส์ชี้โอเดการ์ดกลายเป็นตัวฉุดรั้งอาร์เซนอล

พอล สโคลส์ ตำนานแข้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชี้ว่า มาร์ติน โอเดการ์ด มีส่วนสำคัญที่ทำให้แนวรุก อาร์เซนอล ทยอยปืนฝืดในช่วงหลังของฤดูากาลนี้
แม้ดาวเตะทีมชาตินอร์เวย์จะเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกของ มิเกล อาร์เตต้า นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี 2021 ทว่าเห็นได้ชัดว่าฟอร์มฤดูกาลนี้ของเขาต่ำกว่ามาตรฐาน
โดยผลงานส่วนตัวทำได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นในพรีเมียร์ลีก และเริ่มส่งผลถึงบรรดาปีกริมเส้น และดาวยิงอย่าง วิคตอร์ โยเคเรส ที่เริ่มมีปัญหาการทำประตูจากจังหวะโอเพนเลย์มากขึ้นเรื่อย ๆ
ซึ่งส่วนหนึ่ง สโคลส์ มองว่าเป็นเพราะ โอเดการ์ด ถอยลงมาเล่นในพื้นที่กลางสนามมากเกินไป ทำให้ขาดการประสานงานที่ดีกับแนวรุกตัวบน
“โอเดการ์ดอาจจะป็นปัญหาก็ได้” สโคลส์ พูดในรายการ The Overlap
“โอเดการ์ดอยากเล่นในฐานะนักเตะหมายเลข 10 และถ้าทีมของคุณไม่สามารถเล่นฟุตบอลที่ดีได้ มันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะทำให้ทีมกลับมาเล่นฟุตบอลได้ดี ฟุตบอลเกมรุกที่ดี ซึ่งผมไม่คิดว่าเขากำลังทำแบบนั้น
“เขาถอยต่ำลงไปในพื้นที่มิดฟิลด์ ฟังนะ ผมชอบเขานะ โดยเทคนิคแล้ว เขายอดเยี่ยมและสนุกที่ได้ติดตามดู แต่เขาถอยต่ำลงไปในแผงมิดฟิลด์ ผมเคยเล่นหมายเลข 10 มาก่อน และถ้าผมถอยต่ำลงมา ไปเล่นตรงที่ รอย (คีน) อยู่ เขาคงตะโกนด่า “ไสหัวไปสิวะ” ขึ้นไปข้างบนโน่น เขา (โอเดการ์ด) ยังไม่สามารถทำได้ดีพอในจุดที่ชี้เป็นชี้ตาย
“คุณลองคิดถึงเกมที่คุณดูพวกเขาเป็นแชมป์ลีกสิ อย่าง ลิเวอร์พูล หรือ แมนฯ ซิตี้ พวกเขาน่าติดตามดู
“พวกเขาน่าตื่นเต้นเพราะมีนักเตะอย่าง ดาบิด ซิลบา, ฟิล โฟเด้น ที่คอยรับบอลแถวหน้ากรอบเขตโทษซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญมาก
“แบบนี้มันฆ่ากองหน้าตัวเป้าเลยนะ เขาไม่มีคนที่จะคอยมาเล่นด้วย มันเป็นจุดที่สำคัญอย่างมากในการเล่นฟุตบอลที่ดีได้"