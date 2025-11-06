แนวรับรั่ว! อองรีเชื่อ บาร์ซา ไม่แกร่งพอลุ้นแชมป์ UCL ปีนี้

เธียร์รี อองรี อดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส เชื่อว่า บาร์เซโลนา ยังไม่ดีพอจะคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลนี้ หลังเกมรับมีปัญหาหนัก
อาซูลกรานา ต้องไล่ตามตีเสมอถึง 3 ครั้ง ก่อนจบเกมด้วยผล 3-3 ในกับ คลับ บรูช ค่ำคืนที่ผ่านมา ทำให้ทีมรั้งอันดับ 11 ของตารางรวม ยังอยู่นอกโซนอัตโนมัติสำหรับเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ขณะที่เหลือโปรแกรมอีก 4 นัด
โดย อองรี ที่ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ของ CBS Sports ออกมาวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่า บาร์เซโลนา ในตอนนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการคว้าแชมป์ยุโรป ถ้ายังจัดการกับปัญหารในแนวรับไม่ได้
“การประสานงานในแนวรับของพวกเขาแย่มาก คุณไม่มีทางคว้าแชมป์ แชมเปียนส์ลีก ได้ถ้ายังเล่นแบบนี้ มันยากมากจริงๆ” อองรีกล่าว
“มันไม่ใช่แค่เกมกับบรูชนะ แต่ก่อนหน้านี้ก็มีเกมกับ เปแอสเช ปีที่แล้วก็เจอกับ เบนฟิกา, แล้วก็เกม เอล กลาซิโก,รวมถึงเกมกับ อินเตอร์ ปัญหาเดิมๆ ทั้งนั้น”
“ผมเคยเล่นให้ทั้ง อาร์เซนอล ยูเวนตุส และ บาร์เซโลนา ผมคว้าแชมป์มามากมายกับสโมสรนี้ ดังนั้นมันเจ็บใจที่ต้องพูดแบบนี้ แต่คุณต้องยอมรับความจริง”
“คุณป้องกันแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วในฟุตบอลยุคใหม่ คุณไม่สามารถหวังยิงสามหรือสี่ประตูทุกเกมเพื่อชนะได้ ทีมที่จะเป็นแชมป์ต้องมีความสมดุลทั้งรุกและรับ”