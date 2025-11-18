แทบไม่อยากเชื่อ! 'แฟรงค์'เผยถูก แมนฯยูฯ-เชลซี เรียกสัมภาษณ์ในวันเดียว

โธมัส แฟรงค์ เฮดโค้ช ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดเผยว่าเขาเคยถูกสองยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ เชลซี เรียกสัมภาษณ์งานในวันเดียวกัน เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2024 ขณะยังคุมทีมเบรนท์ฟอร์ดอยู่
กุนซือชาวเดนมาร์ก เล่าว่าเขาได้พบกับเซอร์ จิม แรตคลิฟฟ์ เจ้าของร่วมของปีศาจแดง ที่กรุงลอนดอน ก่อนจะเดินข้ามสวนสาธารณะแบตเตอร์ซี ปาร์ค ไปยังโรงแรมอีกแห่งเพื่อเข้าพบตัวแทนของสิงห์บลูทันทีในวันเดียวกัน ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเมื่อคิดย้อนกลับไปตอนนั้นเขาแทบไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆ
“การได้นั่งคุยกับสองสโมสรที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับท็อป 10 ของโลก ห่างกันแค่สองชั่วโมง มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาเลย ผมรู้ว่าตัวเองไม่ได้งานทั้งคู่ แต่สำหรับผม มันก็ยังเป็นเรื่องใหญ่มาก” แฟรงค์ กล่าว
“ผมคิดในใจว่า ‘โธมัส แฟรงค์ จากเฟรเดอริกส์แวร์กบ้านเกิดของฉันเนี่ยนะ? นี่ฉันกำลังเจอเรื่องแบบนี้จริง ๆ เหรอ’”