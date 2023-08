แทนแม็คไกวร์! แมนฯ ยูฯเปิดฉากทาบ’ปาวาร์’เสริมแกร่ง

ทัพปีศาจแดงเปิดฉากเจรจาคว้ากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีม

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เริ่มเปิดฉากเจรจาคว้า แบ็งฌาแม็ง ปาวาร์ กองหลังของ บาเยิร์น มิวนิค มาร่วมทีม

ทัพปีศาจแดง บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการปล่อย แฮร์รี แม็คไกวร์ กองหลังทีมชาติอังกฤษให้กับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ที่ราว 30 ล้านปอนด์ เหลือเพียงทีมขุนค้อนตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะเท่านั้น

ตามรายงานของ Florian Plettenberg ทางฝั่ง แมนฯ ยูฯ เดินหน้าหาตัวแทนทันที และได้เริ่มพูดคุยกับทางฝั่งของ ปาวาร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง เอริค เทน ฮาก ชื่นชอบความสาาารของดาวเตะแชมป์โลกที่สามารถเล่นได้หลายหลายตำแหน่งในแนวรับ

โดยที่ดาวเตะวัย 27 ปี ไม่มีแผนต่อสัญญาใหม่กับเสือใต้ที่จะหมดลงในซัมเมอร์ปี 2024

นอกจากนี้ Fabrizio Romano ยังรายงานว่านอกจาก ปาวาร์, แมนฯ ยูไนเต็ด ยังมองไปที่ ฌ็อง-แกลร์ โตดีโบ ปราการหลังของ นีซ รวมถึง เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา กองหลัง ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน เป็นเป้าหมายด้วยเช่นกัน

WHAT NEXT? United kickstart their Premier League campaign against Wolves on Monday, August 14, but it remains to be seen if Pavard will join the club by then or if Maguire's exit will be confirmed.