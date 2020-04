แต้มเฉลี่ยต่อเกม! ยูฟ่าแนะวิธีหาโควตาทีมลุยบอลยุโรป

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) เสนอแนวทางสำหรับการเลือกโควตาหาทีมไปเล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปฤดูกาลหน้า กรณีที่ลีกไหนไม่สามารถกลับมาแข่งขันในฤดูกาลนี้ต่อได้ ด้วยการแนะนำให้ใช้การนับค่าเฉลี่ยคะแนนต่อเกม

ยูฟ่าเพิ่งจะจัดการประชุมครั้งล่าสุดผ่านทางวิดีโอคอลในวันนี้ (23 เมษายน) โดยยังคงยืนยันว่าต้องการให้แต่ละลีกนั้นได้กลับมาแข่งขันต่อจนจนฤดูกาลนี้ แต่ก็เน้นย้ำว่าสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้

ขณะเดียวกัน ในกรณีที่หากมีลีกไหนไม่สามารถกลับมาแข่งขันต่อจนจนซีซั่นได้ ยูฟ่าก็หาทางออกด้วยการแนะนำให้ใช้วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยต่อเกม นั่นคือการนำจำนวนคะแนนที่ได้มาหารกับจำนวนที่ลงเล่นไปแล้ว

Where Chelsea would finish if the Premier League decided to award Champions League qualification based on points per game.



1. Liverpool - 2.83

2. Man City - 2.04

3. Leicester - 1.83

4. Chelsea - 1.66

5. Man Utd - 1.55

6. Sheffield Utd - 1.54



Nothing really changes for us.