แตนอาละวาด! ปืนใหญ่โดนส่องประตูมากสุดนับตั้งแต่เริ่มนับสถิติในลีก

อาร์เซนอล จารึกสถิติใหม่ที่พวกเขาอาจไม่อยากจดจำนัก หลังโดนวัตฟอร์ดลุ้นทำประตูในเกมล่าสุดถึง 31 ครั้ง มากที่สุดตั้งแต่มีการเริ่มนับสถิติในพรีเมียร์ลีก

ทัพปืนใหญ่ดูเหมือนจะเก็บ 3 คะแนนได้ไม่ยากเย็นนักในเกมวันนี้ หลัง ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง กด 2 ประตูให้ทีมออกนำในครึ่งแรก แต่ทว่าทัพแตนอาละวาดฮึดกลับมาตีเสมอได้ในครึ่งหลัง จบเกม 2-2

โดยในเกมดังกล่าว ปืนใหญ่โดนส่องทำประตูมากถึง 31 ครั้ง ซึ่งมาจากครึ่งเวลาหลังถึง 23 ครั้ง นับเป็นสถิติการโดนลุ้นทำประตูที่พวกเขาโดนมากที่สุด นับตั้งแต่มีการเริ่มบันทึกสถิติในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี 2003/04

31 - Arsenal faced 31 shots in their 2-2 draw against Watford, the most they have ever faced in a @premierleague fixture since Opta began collecting such data in the division in 2003-04. Barrage. pic.twitter.com/v6HET8uuEx