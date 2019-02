แตนติ๊กต่อก! วัตฟอร์ดต่อบอล 26 ครั้งก่อนยิงประตูคาร์ดิฟฟ์

วัตฟอร์ด ต่อบอลถึง 26 ครั้งก่อนทีมได้ประตูที่สี่ในเกมที่บุกไปถล่มคาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 5-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา

ทัพแตนอาละวาดทำผลงานได้อย่างร้อนแรงด้วยการบุกไปเอาชนะเดอะ บลูเบิร์ดได้ถึง คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ สเตเดี้ยม 5-1 ทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มเป็น 40 คะแนนรั้งอันดับ 7 ของตารางอยู่ในขณะนี้

โดยจังหวะได้ประตูที่สี่เกิดขึ้นจากการต่อบอลกันอย่างลื่นไหล รวมถึง 26 ครั้งก่อนจะเป็น ทรอย ดีนีย์ สังหารเข้าประตูไปอย่างสวยงาม

26 - Watford's 4th goal against Cardiff City (scored by Troy Deeney) ended a sequence of 26 uninterrupted passes; the longest sequence leading to a goal scored by a non "big six" team in the competition since September 2014. Brazil. #watfordfc pic.twitter.com/ESA20OpMGR