แด่ทีมแพทย์! เคนซื้อสปอนเซอร์คาดอกทีมเลย์ตันเพื่อการกุศล

แฮร์รี เคน กองหน้าตัวเก่งของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ซื้อสปอนเซอร์คาดอกทีม เลย์ตัน โอเรียนต์ สโมสรในวัยเด็กของเขา เพื่อขอบคุณทีมแพทย์สู้โควิด-19 และองค์กรการกุศล

ดาวยิงวัย 26 ปีเป็นเด็กสร้างของทัพไก่เดือยทอง แต่ทว่า เลย์ตัน คือทีมที่ให้โอกาสเขาลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกด้วยวัยเพียง 17 ปีเท่านั้นเมื่อย้อนกลับไปในปี 2011

โดย เคน ได้ควักเงินซื้อสปอนเซอร์คาดอกของทีม เพื่อช่วยองค์กรการกุศล Mental health charity Mind และ Haven House Children's Hospice และเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานแนวหน้าของทีมแพทย์ในประเทศอังกฤษ รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ป่วยทางสุขภาพจิตและผู้ป่วยเด็ก

"ผมภูมิใจอย่างมากที่ได้ประกาศว่าผมให้การสนับสนุนสโมสรที่ให้โอกาสผมได้ประเดิมสนามเกมอย่างเป็นการและสามองค์กรที่น่ามหัศจรรย์ โดยการเป็นสปอนเซอร์คาดอกให้กับทีมในฤดูกาล 2020/21" เคน เผย

"รู้สึกยินดีที่ได้ตอบแทนสโมสรที่ผมเริ่มอาชีพการค้าแข้ง และเพื่อตอบแทนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่อยู่แนวหน้า และทางองค์กร Havenhousech และMindcharity"

ทั้งนี้ รายได้ 10% ของยอดขายชุดแข่ง จะนำไปมอบให้องค์กรการกุศลทั้ง 3 แห่งที่มีชื่อคาดอกทีมเลย์ตัน โอเลียนต์นี้

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3