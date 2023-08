แซม เคอร์เล่าเคยปลอมเป็นผู้ชายเล่นฟุตบอลเยาวชน "มีคนร้องไห้ตอนรู้ความจริง"

ยอดแข้งสาวของเชลซีเผยว่าเคยปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายเพื่อเล่นฟุตบอลจนทำให้มีคนร้องไห้มาแล้ว

แซม เคอร์ ยอดแข้ง เชลซีทีมหญิง เปิดเผยว่าเธอเคยปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายเพื่อลงเล่นฟุตบอลสมัยเป็นเด็ก

แข้งสาววัย 29 ปีคือหนึ่งในนักฟุตบอลหญิงที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่ง โดยเธอเป็นกำลังหลักในการช่วยสิงห์บลูส์ทีมหญิงกวาดแชมป์วีเมนส์ ซูเปอร์ลีก 4 สมัยซ้อน รวมถึง เอฟเอ คัพ 3 สมัย และ ลีก คัพ 2 สมัย

โดยเธอเปิดเผยว่าเธอเคยปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายเพื่อลงเล่นฟุตบอลมาแล้ว ก่อนที่จะต้องเลิกไปเพราะด้วยสภาพร่างกายที่ทำให้เธอมักเจ็บตัวอยู่บ่อยครั้ง ก่อนที่เธอจะก้าวมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพในที่สุด

“ฉันรู้ว่าฉันเป็นเด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวในทีม แต่นั่นไม่ได้ทำให้ฉันกังวลอะไรเลย” แซม เคอร์ เล่าผ่านหนังสือ My Journey to the World Cup ที่เธอเขียน

“ฉันไม่ต้องการให้พวกเขาปฏิบัติกับฉันต่างจากคนอื่นเพียงเพราะฉันเป็นเด็กผู้หญิง

“ฉันจำได้ว่าหนึ่งในเด็กผู้ชายถึงกับร้องไห้ออกมาเมื่อเขารู้ความจริงเข้า”

“แม้ฉันจะรักการลงเล่น แต่ด้วยความแตกต่างทางสภาพร่างกายระหว่างผู้ชายกับตัวฉัน มันเริ่มชัดเจนและยากลำบากที่จะเล่นต่อไป

“มีอยู่วันหนึ่ง ฉันกลับบ้านมาด้วยสภาพตาเขียวและปากแตก นั่นคือเหตุผลที่พ่อและพี่ชายขจองฉันบอก ‘ไม่เอาแล้ว มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีก’

“ฉันโดนอัดน่วมตอนอยู่ในสนาม และนั่นมันเริ่มเป็นปัญหาใหญ่ พ่อและโค้ชของฉันมาจับเข่าคุย และบอกว่ามันเริ่มอันตรายสำหรับฉันที่จะลงเล่นต่อไป

“พวกเขาบอกว่าพวกเขาเสียใจ แต่ฉันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเล่นอีกต่อไปแล้ว ฉันเข้าใจถึงเหตุผล แต่ฉันเสียใจมากจริง ๆ ในตอนนั้น ไม่มีทีมเด็กผู้หญิงในระแวกนั้นให้ฉันไปร่วมทีมด้วย และการได้รู้ว่าฉันจะไม่ได้เล่นกีฬาที่ฉันรักอีกครั้ง มันสิ้นหวังมาก ๆ”

ทั้งนี้ แซม เคอร์ เตรียมช่วยทีมชาติออสเตรเลีย ลงสนามพบ ทีมชาติอังกฤษ ในฟุตบอลโลกหญิง 2023 รอบรองชนะเลิศวันพุธนี้