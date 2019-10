แซงโอบาเมยอง! เลวานแข้งคนแรกยิง 9 นัดติดในบุนเดสลีกา

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กองหน้าตัวเก่งของ บาเยิร์น มิวนิค สร้างสถิติ เป็นนักเตะคนแรกที่ทำประตู 9 นัดติดต่อกันตั้งแต่เปิดฤดูกาลในบุนเดสลีกา

ดาวยิงทีมชาติโปแลนด์กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มฮ็อตสุดขีดในฤดูกาลนี้ โดยเจ้าตัวเพิ่งทำอีกหนึ่งประตูในเกมที่ทัพเสือใต้เปิดบ้านเอาชนะ ยูเนียน เบอร์ลิน 2-1 เมื่อคืนที่ผ่านมา

อ่านบทความต่อด้านล่าง

โดยประตูดังกล่าวทำให้ เลวานดอฟสกี้ สรา้งาสถิติยิงประตูในบุนเดสลีกา 9 นัดติดต่อกันมาตั้งแต่เปิดฤดูกาล เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ แซงหน้าทำลายสถิติของ ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยอง ที่ทำไว้ตอนค้าแข้งกับโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ที่ 8 นัดในฤดูกาล 2015/16

ทั้งนี้ เลวานดอฟสกี้ ทำไปแล้ว 13 ประตูจากการลงเล่น 9 นัดในบุนเดสลีกา และมีเปอร์เซ็นต์การยิงตรงกรอบ 54% จากโอกาสยิงทั้งหมด 39 ครั้งในฤดูกาลนี้

9 - Robert #Lewandowski is the first player in #Bundesliga histopry to score in each of the first 9 matches. Unstoppable. #FCBFCU