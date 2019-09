แซงเทอร์รี! ซิลบา คว้าชัย 200 นัดเร็วสุดในพรีเมียร์ลีก

ดาบิด ซิลบา กองกลางคนสำคัญของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่เก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกครบ 200 นัดได้เร็วที่สุดแซงหน้าของ จอห์น เทอร์รี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวเตะวัย 33 ปีลงสนามมาเป็นตัวสำรองแทน ราฮีม สเตอร์ลิง ในช่วงท้ายเกมที่ทีมบุกไปเอาชนะเอฟเวอร์ตัน 3-1 รั้งรองจ่าฝูงของตารางต่อไป

โดยชัยชนะในเกมล่าสุด ทำให้ ซิลบา ขึ้นแท่นกลายเป็นนักเตะที่เก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกครบ 200 นัดได้เร็วที่สุดที่ 289 นัดเท่านั้น แซงสถิติเดิมของ จอห์น เทอร์รี อดีตกัปตันทีมเชลซีที่ทำไว้ 305 นัด

200 - Manchester City's victory over Everton earned David Silva his 200th Premier League win in his 289th game in the competition, making him the quickest ever player to reach this total. Merlin. pic.twitter.com/tQIBIfYal3