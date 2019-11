แซงปุสกัส! เบนเซมาขึ้นอันดับ 6 แข้งราชันยิงสูงสุดในลาลีกา

คาริม เบนเซมา กองหน้าฟอร์มฮ็อตของ เรอัล มาดริด แซงหน้า เฟเรนซ์ ปุสกัส ขึ้นไปเป็นนักเตะที่ยิงประตูในลาลีกามากที่ตลอดกาลอันดับ 6 ของสโมสร หลังทำ 2 ประตูในเกมล่าสุด

ดาวยิงเฟรนช์แมน กด 2 ประตูในเกมที่ทัพราชันชุดขาวบุกไปเอาชนะเออิบาร์ขาดลอย 4-0 โดยทีมทำคะแนนรั้งรองจ่าฝูงด้วยประตูได้เสียที่ด้อยกว่าบาร์เซโลนา 2 ประตู

โดย 2 ประตูล่าสุด ทำให้ เบนเซมา ทำประตูแซงหน้า เฟเรนซ์ ปุสกัส ขึ้นไปเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลในลีกเป็นอันดับ 6 ของสโมสรที่ 157 ประตู จากการลงสนาม 320 นัด ตามหลังอันดับ 5 อย่าง ฮูโก้ ซานเชซ อันดับ 5 อยู่ 7 ประตู

ตามมาด้วยอันดับ 4 ซานติยานา 186 ประตู ขณะที่ดาวยิงสูงสุดในลีกตลอดกาลคือ คริสเตีย โรนัลโด้ 311 ประตูจากการลงเล่น 292 นัด

