แชมป์สมัยที่ 8! ลีลล์สะดุดเสมอส่ง เปแอสเชซิวลีกเอิง

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง คว้าแชมป์ลีกเองประจำฤดูกาลนี้แน่นอนแล้ว หลัง ลีลล์ รองจ่าฝูงทำได้แค่เสมอตูลูส 0-0 เมื่อช่วงที่ผ่านมา

ทัพตราหมาทีมรองจ่าฝูง ก่อนแข่งนัดล่าสุดมี 64 คะแนน ตามหลัง เปแอสเช จ่าฝูงที่มี 81 คะแนนก่อนแข่งถึง 17 คะแนน แต่ทว่านัดล่าสุดพวกเขาทำได้แค่บุกไปเสมอตูลูส 0-0 ส่งให้ยอดทีมจากเมืองหลวงเข้าป้ายคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปครอง หลังมีแต้มตามหลัง 16 คะแนนขณะที่เหลือเกมในมือพวกเขาแค่ 5 นัด

ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ เปแอสเช คว้าแชมป์ลีกเอิงในฤดูกาล 2018/19 มาครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนับเป็นการป้องกันแชมป์ ซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์ลีกเอิงสมัยที่ 8 ในประวัติศาสตร์สโมสร

ทั้งนี้ เปแอสเช จะลงสนามพบกับ โมนาโก ในคืนนี้เวลา 02.00 น.

🏆 Paris Saint-Germain, your 2018/2019 @Ligue1Conforama champion!@PSG_English have won their eighth league title! Congratulations! 👏 pic.twitter.com/owbPVT2gx3