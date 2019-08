แชมป์มวยไทย! เดอะซันเปิดวาร์ปแฟนสาว 'มอยเซ คีน'

The Sun สื่อแท็บลอยด์ชื่อดังของอังกฤษเปิดเผยภาพแฟนสาวของ มอยเซ คีน หัวหอกอนาคตไกลของ ยูเวนตุส โดยเธอคนนี้มีชื่อว่า นิฟ บราสชา

บราสชา หญิงสาวอายุ 21 ปี เกิดที่เมืองไทย ก่อนจะย้ายมาอิตาลีตอน 11 ขวบ แต่เธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาทั่วไป เพราะเธอมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มวยไทยรุ่นจูเนียร์ถึง 2 สมัย และทำสถิติไม่แพ้ใครเลยตลอด 50 ไฟต์

แต่จากรายงานระบุว่าเธอและดาวยิงทีมชาติอิตาลีแอบคนกันแบบลับ ๆ หลังจากพบกันที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในเมืองมิลาน

ทั้งนี้ มอยเซ คีน ใกล้ที่จะเป็นนักเตะของเอฟเวอร์ตันอย่างเต็มตัวแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้พี่ชายของเขาได้ปล่อยภาพหลุดเจ้าตัวในชุดทอฟฟี่สีน้ำเงินบนสตอรีอินสตาแกรมส่วนตัว โดยคาดการณ์กันว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ 29 ล้านปอนด์

Moise Kean’s brother posted a picture of Moise Kean in a #Everton shirt on Instagram. #EFC pic.twitter.com/pCx8h0p3rp