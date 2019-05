แจ๋วเกินอายุ! 'เดอ ลิกต์'ผงาดคว้าแข้งแห่งปีลีกดัตช์

กัปตันวัยละอ่อนของอาแย็กซ์ได้รับเลือกเป็นนักเตะแห่งปีของลีกแดนกังหันลมประจำฤดูกาลนี้

มัทไธส์ เดอ ลิกต์ ปราการหลังอนาคตไกลของอาแย็กซ์ ผงาดคว้ารางวัลนักเตะแห่งปีของเอเรดิวิชีลีกประจำฤดูกาล 2018-19

กัปตันวัย 19 ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ หลังพาต้นสังกัดคว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี

แนวรับชาวดัตช์จึงกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาตร์ที่ได้รางวัลนี้ไปครอง ส่วนอันดับสองตกเป็นของ ลุค เดอ ยอง ดาวยิงจากพีเอสวี ตามมาด้วย ดูซาน ทาดิช กองหน้าของอาแย็กซ์ที่เข้าป้ายในอันดับสาม

ขณะที่รางวัล 'the Best Talent of the season' ตกเป็นของ แฟรงค์กี้ เดอ ยอง เพื่อนร่วมทีมของ เดอ ลิกต์ นั่นเอง