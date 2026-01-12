แค่สนุกยังไม่พอ! จตุพรชี้ "กีฬาต้องกินได้" ฟุตบอลไทยต้องเป็นสินค้าระดับโลก

หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่เชื่อว่าฟุตบอลไทยและกีฬาไทยสามารถเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย
จตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจบเกมไทยลีก นัด ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เสมอกับ พลังกาญจน์ เอฟซี 1-1 ว่า ด้วยโครงสร้างที่เหมาะสม ฟุตบอลไทยมีศักยภาพที่จะเป็นสินค้าระดับโลกได้
พลังกาญจน์ทีมเยือนออกนำก่อนจาก ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช ก่อนที่ฟิลิป ไมอา จะมาตีเสมอได้ช่วงต้นครึ่งหลัง ม้าเหล็กเก็บแต้มสำคัญจากรังแข้งเทพ โดยจตุพรเดินทางมาชมเกมนี้พร้อม วรงค์ ทิวทัศน์ ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคโอกาสใหม่ ดูแลนโยบายด้านกีฬา
"กีฬาไม่ใช่แค่เรื่องรู้แพ้รู้ชนะ แต่คือเครื่องจักรเศรษฐกิจและซอฟท์พาวเวอร์อย่างมหาศาล เช่น มวยไทย ที่ดึงเงินต่างชาติเข้าประเทศได้จริง ถ้ามีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ" จตุพรให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังเกม
วรงค์ยังกล่าวถึงการตั้งสภาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นองค์กรกลาง ทำหน้าที่ยกระดับกีฬาและนักกีฬาไทยที่มีศักยภาพ ไปสู่ระดับสากลอย่างเป็นระบบ