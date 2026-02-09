Goal.com
Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
สันติภพ เหลืองอ่อน

แค่ขอกติกาเดียวกัน! 'ชล็อต'จวกเปาสองมาตรฐานหลังพ่าย แมนฯซิตี้

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ไม่พอใจอย่างการตัดสินของผู้ตัดสิน หลังเกมที่แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โดยมองว่ามีการใช้มาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกันในจังหวะสำคัญ

หงส์แดง ขึ้นนำก่อนจากลูกยิงสุดสวยของ โดมินิก โซบอสซ์ไล แต่เรือใบสีฟ้าแซงกลับมาชนะได้จากประตูของ แบร์นาร์โด ซิลวา และ จุดโทษของ เออร์ลิง ฮาลันด์ ทำให้ทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ยังไล่หลังจ่าฝูงอยู่ 6 คะแนน และเป็นการเก็บชัยเหนือ ลิเวอร์พูล แบบไป-กลับในลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1937

อย่างไรก็ตาม กุนซือชาวดัตช์กังขาการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในจังหวะที่ มาร์ค เกฮี กองหลัง ซิตี้ ดึงเสื้อ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ในจังหวะหลุดเดี่ยวแต่กลับไม่ถูกไล่ออก ขณะที่ช่วงท้ายเกม โซบอสซ์ไล โดนใบแดงจากจังหวะดึงเสื้อฮาลันด์ซึ่งถูกมองว่าเป็นการตัดโอกาสทำประตูแบบเดียวกัน

ตอนคุณถามผมเรื่องการตัดสิน ผมยังงงเลยว่าหมายถึงจังหวะไหน ประตูที่ถูกริบในเกมก่อน?(เกมแรกที่เจอกัน) จุดโทษที่พวกเขาได้ตอนมาเยือนเรา? ใบแดงชัดเจนจากจังหวะฟาวล์ใส่ซาลาห์ในครึ่งหลัง? หรือใบแดงของโซบอสซ์ไล?” ชล็อต กล่าว

นี่แค่สองเกมนะ คนที่ติดตาม ลิเวอร์พูล รู้ดีว่าผมยังสามารถยกตัวอย่างการตัดสินสำคัญๆ จากเกมอื่นได้อีกเยอะเลย”

“ผมยอมรับได้ แม้จะไม่ชอบก็ตาม โดมินิกดึงเสื้อฮาลันด์ เขาหลุดเดี่ยวและน่าจะทำประตูได้ นั่นคือใบแดงตามกฎ”

“ถ้าคุณยึดตามกติกา เกฮี ดึงเสื้อซาลาห์แบบนั้นก็ต้องเป็นใบแดง ซาลาห์ คือคนที่ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ยิงจังหวะแบบนั้นเข้า 100 ครั้งจาก 100 ครั้ง”

“ผมไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าการตัดสินที่ยึดตามกฎ และใช้กฎเดียวกันกับทุกทีม นั่นคือทั้งหมดที่ผมต้องการ”

