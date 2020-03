แค่เดือนแรก! บรูโนผงาดแข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก ก.พ.

บรูโน แฟร์นันด์ส แนวรุกตัวความหวังใหม่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ไปครอง ทั้งที่เพิ่งจะมาลงเล่นแค่เดือนแรกเท่านั้น

ดาวเตะดีกรีทีมชาติโปรตุเกส เพิ่งจะย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก่อนจะสามารถโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยผลงาน 1 ประตู 2 แอสซิสต์ กับการลงเล่น 3 นัด ในเดือนกุมภาพันธ์

ขณะที่ถ้ารวมผลงานทั้งหมดจนถึงตอนนี้ แข้งวัยเบญจเพสลงสนามให้ยูไนเต็ดไปแล้วทั้งหมด 9 นัด ยิงได้ 3 ประตู 4 แอสซิสต์ และทีมยังไม่เคยพ่ายแพ้เลยแม้แต่นัดเดียวด้วย

Congratulations to @B_Fernandes8 on winning the @EASPORTSFIFA Player of the Month for February 🔴🇵🇹#PLAwards pic.twitter.com/475tuPlc00