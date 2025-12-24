แข้งเยอรมันวัย 34 ปีตกกระเช้าลิฟต์สกีเสียชีวิต

เซบาสเตียน แฮร์ทเนอร์ นักเตะชาวเยอรมัน เสียชีวิตจากการพลัดตกจากกระเช้าลิฟต์สกี ระหว่างไปพักผ่อนที่ประเทศมอนเตเนโกร
แฮร์ทเนอร์ ที่ค้าแข้งกับสโมสร อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก ทีมในดิวิชั่น 5 ของเยอรมนี เป็นอดีตเยาวชนของทีม สตุ๊ทการ์ท เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนวันหยุดที่รีสอร์ต Savin Kuk ใกล้เมือง Zabljak
ทว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อ กระเช้าลิฟต์แบบสองที่นั่งเกิดหลุดออกจากสายเคเบิล ก่อนจะพุ่งชนเข้ากับกระเช้าที่อยู่ด้านหลัง ทำให้เขาหล่นลงมากระแทกพื้นด้วยความสูง 70 เมตรจนเสียชีวิตทันที ขณะที่ภรรยาที่อยู่บนกระเช้าด้วยกันไม่ได้ตกลงไปด้านล่างด้วย แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวอีกอย่างน้อย 3 คนที่ติดค้างอยู่บนกระเช้าก่อนจะได้รับการช่วยเหลือลงมาอย่างปลอดภัย
“เป็นความเศร้าโศกอย่างยิ่งที่เราต้องประกาศว่า เซบาสเตียน แฮร์ทเนอร์ กัปตันทีมของเราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าเศร้าระหว่างพักผ่อนในช่วงวันหยุด เราต่างช็อคและเสียใจอย่างที่สุด เราขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้เป็นที่รักของเขา ขอให้ไปสู่สุขติ, เซบาสเตียน” แถลงการณ์ของ อีทีเอสวี ฮัมบวร์ก
หลังเกิดเหตุทาง มอนเตเนโกร ไม่นิ่งนอนใจสิ่งปิดกระเช้าในทันที พร้อมทำการตรวจสอบลิฟต์โดยละเอียด และสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น