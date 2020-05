แข้งผีเข้าตรวจโควิด-19 ก่อนคัมแบ็คซ้อมสัปดาห์นี้

นักเตะของ แมนเชสเตอร์​ ยูไนเต็ด เดินทางมาตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่ทีมจะเริ่มกลับมาลงซ้อมในช่วงสัปดาห์นี้

ทัพปีศาจแดงมีแผนที่จะเรียกนักเตะกลับมาลงซ้อมเป็นกลุ่มเล็กในสัปดาห์นี้ โดยทางพรีเมียร์ลีกยังไม่มีข้อสรุปถึงวันกลับมาทำการแข่งขันที่แน่นอน

โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บรรดานักเตะและสตาฟฟ์โค้ชทีมชุดใหญ่เดินทางมาที่แคร์ริงตัน เพื่อตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านเครื่องตรวจแบบ Drive-Thru ที่สโมสรติดตั้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยใช้เวลาแค้เพียง 15 นาทีก่อนแยกย้ายกันกลับออกจากสนามซ้อม

Manchester United players returned to Carrington individually today, spending around 15 minutes before leaving. The United squad are due to resume training in small groups this week. [men] #MUFC pic.twitter.com/2y4UVfljIE