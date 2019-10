แก่แต่เก๋า! ยาย่าพาชิงเต่าเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดครั้งแรก

ยาย่า ตูเร กองกลางตัวเก๋าของ ชิงเต่า หวงไห่ พาต้นสังกัดเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในศึก ไชนีส ซูเปอร์ ลีก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ชิงเต่าบุกไปพิชิต เซี่ยงไฮ้ เฉินซิน 2-0 ในเกมนัดรองสุดท้ายของฤดูกาล การันตีคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดแน่นอนแล้ว

"วันนี้เราสร้างประวัติศาสตร์ เลื่อนชั้น" ตูเรผู้น้อง โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

Today we made history 🙌🏾



Promotion!!! Next season Qingdao Huanghai FC will be where they should be... the Chinese Super League!!! 🎉



I’m proud to help make this happen but I want the title....!!!!



One more game to go 🙏🏾 pic.twitter.com/Pm5eDGjzqq