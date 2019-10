แกนหลักหงส์! มาติปคว้าแข้งยอดเยี่ยมพีเอฟเอเดือนกันยายน

โฌแอล มาติป กองหลังของลิเวอร์พูล คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนที่สมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ (พีเอฟเอ) จัดให้แฟนบอลร่วมโหวตทางออนไลน์ไปครอง

เซ็นเตอร์ฮาล์ฟวัย 28 ปี ลงเล่นทั้ง 3 เกมของพรีเมียร์ลีกในเดือนกันยายน โดยเป็นหัวใจในแนวรับที่ช่วยให้หงส์แดงคว้าชัยเหนือนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, เชลซี และเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด

ดาวเตะดีกรีทีมชาติแคเมอรูนคว้ารางวัลนี้จากการโหวตทางออนไลน์ของแฟนบอล ด้วยการเอาชนะคู่แข่งอย่าง ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง จากอาร์เซนอล, คัลลัม วิลสัน จากบอร์นมัธ, ริคาร์โด้ เปเรรา จากเลสเตอร์ ซิตี้ และ เควิน เดอ บรอยน์ กับ ริยาด มาห์เรซ จากแมนเชสเตอร์ ซิตี้

