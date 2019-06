เฮ้ยไม่เครียดดิ! คาร์ราเกอร์เจอเนวิลล์ไม่พลาดแซวลงทวีต

เจมี คาร์ราเกอร์ อดีตกองหลังลิเวอร์พูล ไม่พลาดทวิตแซว แกรี เนวิลล์ ตำนานดาวเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เตรียมบินหนีไปพักใจ หลังทีมคู่อริคว้าแชมป์ UCL

ทัพหงส์แดงผงาดคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่ 6 ของสโมสรมาครองได้สำเร็จ หลังเอาชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์​ 2-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

โดยก่อนหน้านี้ เนวิลล์ เคยทวิตข้อความไว้ว่าเขาจะบินหนีไปที่ไกล ๆ ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หากทีมคู่รักคู่แค้นคว้าแชมป์ UCL ได้สำเร็จ จนทัพหงส์แดงมาสมหวังในปีนี้ ซึ่งหลังจบเกม เนวิลล์ ทวิตว่าเขาจะบินหนีไปพักร้อน แต่ทว่า คาร์ราเกอร์ หาตัวเขาพบจนได้พร้อมแซวพอเป็นสีสัน

Found in a distressed state at Frankfurt airport looking for a connect to Papua New Guinea! pic.twitter.com/fc9tTApAse