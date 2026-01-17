เฮดโค้ชอะคาเดมี อวิสป้า ฟุกุโอกะ ชูศักยภาพ 6 แข้งไทย GLO STAR ดีเกินคาด ตั้งตารอพัฒนาการตลอด 6 เดือน

ยูสุเกะ อิกิ หัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนอะคาเดมี สโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ทีมชั้นนำแห่งศึกเจลีก ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางมาฝึกซ้อมเป็นระยะเวลา 6 เดือน ของนักฟุตบอลเยาวชนไทย GLO STAR ทั้ง 6 คน จากโครงการ GLO Cup 2025 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย
นักฟุตบอลเยาวชนไทยทั้ง 6 คน ประกอบด้วย สรชัย ภารุนัย, กฤษฎา บัวขจร, อิรฟาน ดอเลาะ (รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี) และ ภัทรกร เอี่ยมอำพร, กลวัชร ดวงกลาง, ธีรพล ขำกลํ่า (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
โดย ยูสุเกะ อิกิ เผยถึงภาพรวมของเด็กไทยหลังได้เห็นการฝึกซ้อมในช่วงแรกว่า “ผมได้เห็นทั้งเรื่องเทคนิค วิธีการเล่น รวมถึงสภาพร่างกายของเด็กไทย ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีมาก และผมตั้งตารอผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการฝึกซ้อมครบ 6 เดือน”
อย่างไรก็ตาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนอะคาเดมีอวิสป้า ฟุกุโอกะ ยอมรับว่าสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือเรื่องความหนักของการฝึกซ้อมในแต่ละวัน “การฝึกซ้อมของเราจะเข้มข้นขึ้นทุกวัน สิ่งที่ผมกังวลคือเรื่องอาการบาดเจ็บของนักฟุตบอลไทยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเราจะดูแลอย่างใกล้ชิด”
เมื่อถูกถามถึงศักยภาพและการพัฒนาของนักฟุตบอลเยาวชนไทยทั้ง 6 คน ภายในกรอบระยะเวลา 6 เดือน ยูสุเกะ อิกิ แสดงความคาดหวังในระยะยาวว่า
“ผมคาดหวังว่าเด็กๆ ที่มาฝึกกับอวิสป้า ฟุกุโอกะ จะสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่การติดทีมชาติในอนาคต หรืออย่างน้อยนำประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปพัฒนาวงการฟุตบอลที่ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น”
สำหรับประสบการณ์ที่นักฟุตบอลเยาวชนไทยจะได้รับจากการมาเก็บตัวครั้งนี้ ยูสุเกะ อิกิ อธิบายว่าไม่ได้จำกัดแค่ในสนามฝึกซ้อมเท่านั้น
“ในสนาม เด็กๆ จะได้ฝึกซ้อมตามระบบฟุตบอลของญี่ปุ่น เรียนรู้วิธีการเล่นและแนวคิดของฟุตบอลญี่ปุ่น ขณะเดียวกันนอกสนามก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับนักฟุตบอลญี่ปุ่น พักอาศัยในหอพักเดียวกัน เรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมาก”
ก่อนที่หัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนอะคาเดมีอวิสป้า ฟุกุโอกะ จะทิ้งท้ายด้วยความเชื่อมั่นว่า
“ผมตั้งตารอที่จะได้เห็นพัฒนาการของนักฟุตบอลเยาวชนไทย GLO STAR ทั้ง 6 คน ตลอดระยะเวลา 6 เดือนต่อจากนี้”