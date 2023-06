เอแดร์ซอนเผา'ดิอาส'กระดก 2 ช็อตก่อนอ้วกใส่กระเป๋าแม่กรีลิช

Ederson has revealed that Ruben Dias was sick into Jack Grealish’s mum’s handbag after taking two shots in Manchester City’s Treble celebrations.

เอแดร์ซอน นายประตู แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกโรงเผา รูเบน ดิอาส ที่กินเหล้าไปเพียง 2 ช็อตก่อนอาเจียนใส่กระเป๋าแม่ของ แจ็ค กรีลิช ขุนพลทัพเรือใบสีฟ้า สร้างประวัติศาสตร์คว้าเทรเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ โดยหลังคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ที่ อิสตันบูล พวกเขาเดินทางไปปาร์ตี้ที่ อิบิซา ก่อนพาเหรดฉลองแชมป์รอบเมืองแมนเชสเตอร์อย่างชื่นมื่น ถึงขนาดที่ กรีลิช เผยว่าเขาฉลองหนักจนไม่ได้นอนหลายวันติดต่อกัน “หลังจากฤดูกาลที่น่าเหลือเชื่อและยากเย็นแสนเข็น มีเพียงแมนฯ ยูไนเต็ด ที่เคยทำได้ แน่นอน เราต้องมีความสุขและปลดปล่อยอารมณ์ให้พรั่งพรูออกมา มันเป็นหลายเดือนที่เข้มข้นเหลือเกิน ใครจะดื่มก็ดื่มกันไป 99% ของทีมดื่มกันหมด หลาย ๆ คนเลิกฉลองตั้งแต่วันจันทร์ นั่นคือส่วนหนึ่ง เราต้องฉลองเวลาดี ๆ แบบนี้” เอแดร์ซอน เผยกับ TNT Sports “อีก 1% ที่หลายไปคือ นาธาน อาเก้ มีหลาย ๆ คนไม่ดื่มอีกนะ แต่พวกนั้นมีข้อยกเว้น ดิอาส ต้องมีข้อยกเว้นแล้วล่ะ เขาไปไม่รอดเลย แค่เพียง 2 ช็อตแล้วเขาก็อ้วกออกมาหมด บังเอิญว่าเขาไปอ้วกใส่ประเป๋าตังค์ของแม่กรีลิชเข้า!”

Getty Images Getty/GOAL/IG:jackgrealish Getty Images แม้ว่าคอจะอ่อนแต่ รูเบน ดิอาส คือหัวใจหลักในแนวรับอันแข็งแกร่งของ แมนฯ ซิตี้ โดยเขาลงสนามช่วยทีมไปถึง 43 นัดในฤดูกาลนี้