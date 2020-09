เอเอฟซียกเลิก AFC Cup 2020-AFC Futsal Club 2020

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ได้ตัดสินใจในที่ประชุมวันนี้ให้มีมติยกเลิกการแข่งขัน เอเอฟซี คัพ 2020 รวมถึง เอเอฟซี ฟุตซอล คลับ 2020 เรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้าน้ีทาง AFC เกิดความกังวลในด้านสุขภาพของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ แฟนบอล รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีการเลื่อนการแข่งขันทุกรายการที่มีกำหนดเดิมที่จะแข่งขันในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมิถุนายนเป็นอย่างน้อย

แต่ทว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่สามารถป้องกันได้อย่างเต็มรูปแบบทำให้ AFC ได้ตัดสินใจยกเลิกการแข่งขัน AFC Cup 2020 และ AFC Futsal Club 2020 ในปีเรียบร้อยแล้ว โดยการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก (ACL) ยังคงเดินหน้าแข่งขันตามเดิม

นอกจากนี้รายการ AFC U16 และ AFC U19 จะถูกเลื่อนออกไปจัดการแข่งขันในช่วงต้นปี 2021

