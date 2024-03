เอเลียสยังขำ! โซเชียลแชร์ภาพ สส. เปิดลิงก์เถื่อนนั่งเชียร์ช้างศึกในสภาฯ

แฟนบอลแห่แชร์ภาพ สส.นั่งเชียร์ช้างศึกบุกเจ๊าเกาหลีใต้ แต่ถูกจับโป๊ะว่าเปิดเว็บเถื่อนดู ทั้งที่มีถ่ายทอดสดให้ชมทางฟรีทีวีและช่องทางโซเชียลของทีมชาติไทย

สำนักข่าว TODAY ถ่ายภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั่งชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 3 เกมที่ ทีมชาติไทย บุกเสมอ เกาหลีใต้ 1-1 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2567 แต่แฟนบอลกลับโฟกัสที่ช่องทางการรับชม เมื่อบรรดา สส. เปิดเว็บไซต์เถื่อนที่ลักลอบแพร่ภาพสัญญาณถ่ายทอดสด

ช้างศึกบุกไปแบ่งแต้มเกาหลีใต้ถึงโซล เวิลด์คัพ สเตเดียม ด้วยสกอร์ 1-1 ซึ่งเกมนี้ได้รับความสนใจจากแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มแฟนบอลที่เดินทางไปเชียร์ถึงกรุงโซล เกาหลีใต้ และแฟนบอลที่เฝ้าชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องไทยรัฐ ทีวี หมายเลข 32 และช่องทางโซเชียลของแฟนเพจช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

อ่านบทความต่อด้านล่าง

แน่นอนว่าเกมนี้เป็นแมตช์สำคัญที่อาจชี้ชะตาการเข้ารอบต่อไปของทัพช้างศึก ทำให้แฟนบอลส่งใจเชียร์ทั้งประเทศ ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่แม้จะติดธุระการประชุมในสภาฯ แต่ก็ยังรับชมการถ่ายทอดสดของทีมชาติไทย

โดยสำนักข่าว TODAY ที่เกาะติดการประชุมดังกล่าว ได้ถ่ายภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะกำลังรับชมการแข่งขันของทีมชาติไทย ทว่าแฟน ๆ กลับโฟกัสผิดจุด เมื่อสมาชิก สส. รายหนึ่ง เลือกเปิดเว็บไซต์เถื่อนที่ลักลอบสัญญาณถ่ายทอดสด จนถูกแฟนบอลในโซเชียลแซวกันอย่างกว้างขวาง เพราะก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มีการรณรงค์ให้แฟนบอลดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลแบบถูกลิขสิทธิ์ และกำลังหาทางกำจัดเว็บไซต์เถื่อนให้หมดไป

ไม่เพียงแต่แฟนบอลเท่านั้นที่รู้สึกแปลกใจ แม้แต่ เอเลียส ดอเลาะ กองหลังทีมชาติไทย ที่อยู่ในทีมชุดบุกเยือนเกาหลีใต้ ได้นำภาพดังกล่าวมาโพสต์ลงในอินสตาแกรมสตอรี่ (IG Story) ด้วยอารมณ์ขัน

"สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ชมการถ่ายทอดสดในช่องทางที่ฟรี" พร้อมด้วยอิโมจิขำ

สำหรับ ทีมชาติไทย มี 4 คะแนน จาก 3 นัด รั้งอันดับ 2 ของกลุ่ม C มีโปรแกรมลงสนามในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 4 พบกับ เกาหลีใต้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แข่งขันวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี, Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official

ขอบคุณรูปภาพจากสำนักข่าว TODAY