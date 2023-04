เอเย่นต์คอนเฟิร์มฟิออเรนตินาพร้อมปล่อย’อัมราบัต’ซัมเมอร์นี้

Manchester United target Sofyan Ambrabat will reportedly be allowed to leave Fiorentina this summer as the Red Devils look to bolster their squad.

โมฮัมเหม็ด ซินูห์ เอเย่นต์ของ โซฟียาน อัมราบัต ยืนยันว่า ฟิออเรนตินา ให้คำมั่นพร้อมปล่อยนักเตะออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ มิดฟิลด์วัย 26 ปีกลายเป็นดาวเด่นประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่ผ่านมา หลังมีส่วนสำคัญในการพาทีมชาติโมร็อกโกทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ทำให้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมเขาได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรป ตามการเปิดเผยของ นอห์ดิน อัมราบัต พี่ชาย เผยว่านักเตะได้รับการทาบทามจากทั้ง บาร์เซโลนา และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่ทว่าข้อเสนอยังไม่ดีพอที่ม่วงมหากาฬจะยอมปล่อยช่วงกลางฤดูกาล แต่เอเย่นต์ยืนยันว่ามีโอกาสดีที่นักเตะจะย้ายทีมในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ “ตอนนี้ เรายังไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ สำหรับช่วงซัมเมอร์ แต่ตอนนี้อย่างน้อย ฟิออเรนตินา พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอ” โมฮัมเหม็ด ซินูห์ เผย “พวกเขาได้สัญญาเอาไว้ตอนที่ท่านประธานสโมสรปฏิเสธทุกข้อเสนอในตลาดหน้าหนาว “เราได้รับข้อเสนอจำนวนหนึ่งในเดือนมกราคม หนึ่งในนั้นมาจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่ไม่สามารถตกลงกันได้” Getty Getty Getty ทั้งนี้ เอริค เทน ฮาก กุนซือ แมนฯ ยูไนเต็ด ต้องการได้นักเตะไปร่วมทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแดนกลาง ขณะที่ บาร์เซโลนา ก็ต้องการได้ตัวนักเตะเช่นกันเมื่อมีรายงานว่านักเตะฝันได้ย้ายไปเล่นในคัมป์ นู