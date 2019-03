เอาฤกษ์เอาชัย! ลิเวอร์พูลคว่ำแมนฯ ยูฯ คว้าแชมป์ ePremier League

F2Tekkz ผู้เล่นเกม FIFA อาชีพ สังกัดทีมลิเวอร์พูล เอาชนะ Kyle Leese ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในรอบแกรนด์ไฟนอล และคว้าแชมป์ ePremier League มาครองได้สำเร็จ

การแข่งขัน ePremier Leauge ในรอบตัดสินแชมป์ จะแข่งขันสองนัด โดยจะสลับกันเล่นในเครื่องคอนโซลที่แต่ละฝ่ายถนัด โดยในนัดแรกเล่นบนเครื่อง PS4 ซึ่งเป็นคอนโซลถนัดของทาง Kyle Leese ผู้เล่นปีศาจแดง แต่ F2Tekkz กลับโชว์ฟอร์มเก่งเอาชนะไปได้ถึง 4-1

หลังจากนั้นในรอบที่สอง ซึ่งเล่นบนเครื่อง Xbox ทางด้าน F2Tekkz ก็ยังรักษาฟอร์มเก่งเอาไว้ได้ ด้วยการชนะไปอีกในนัดนี้ ด้วยสกอร์ 2-1 ทำให้เขาเป็นผู้คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้วยประตูรวม 6-2

ทั้งนี้ ePremier Leauge ประจำปีนี้ เริ่มต้นแข่งขันกันในวันที่ 5 มกราคม ก่อนจะมาแข่งขันกันถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา

#ePremierLeague Champion! 🎉



The moment @F2Tekkz secured the #ePL title for his beloved @LFC! pic.twitter.com/BXyokc2TLK