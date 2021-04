เอากับเขาด้วย! ฮัลล์แถลงฯถอนตัวลีกวันร่วมแชมเปี้ยนชิพ

ฮัลล์ ซิตี้ ไม่ตกกระแสซูเปอร์ ลีก ด้วยการทวิตข้อความโดยบอกว่าพวกเขาทำการถอนตัวจากลีกวันเพื่อไปเข้าร่วมแชมเปี้ยน ชิพ จากการที่พวกเขาได้เลื่อนชั้นเมื่อวานที่ผ่านมา

ทัพเดอะ ไทเกอร์ส การันตีการย้ายกลับไปเล่นในลีกรองของอังกฤษแน่นอนแล้ว โดยพวกเขาโกยไปได้ถึง 86 คะแนนจากการลงสนาม 44 นัดทิ้งห่างอันดับสามอย่างซันเดอร์แลนด์ 13 คะแนนแม้จะแข่งมากกว่าหนึ่งนัดแต่ทว่าด้วยโปรแกรมที่เหลือทำให้พวกเขาการันตีเลื่อนชั้นเรียบร้อย

ทั้งนี้ ฮัลล์ ต้องการชัยชนะอีกเพียงนัดเดียวเท่านั้นเพื่อการันตีการคว้าแชมป์ หรือหาก ปีเตอร์โบโรห์ ยูไนเต็ด รองจ่าฝูงที่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดและตาม 4 แต้มพลาดในเกมนัดตกค้าง

"แถลงการณ์สโมสร : ฮัลล์ ซิตี้ คอนเฟิร์มว่าได้มีการยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อถอนตัวจากสกาย เบต ลีก วัน และร่วมกับอีก 23 ทีมในรายการใหม่ สกาย เบต แชมเปี้ยนชิพ"

📄 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: Hull City can confirm that it has formally begun the procedures to withdraw from Sky Bet League One and join 23 clubs in a new competition, the Sky Bet Championship.#hcafc | #theTigers pic.twitter.com/R249PYriZn