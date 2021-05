'เอ็ด ชีแรน'เข้าเป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งอิปสวิช

อิปสวิช ทาวน์ สโมสรระดับลีกวัน ประกาศยืนยัน เอ็ด ชีแรน ศิลปินชื่อดังระดับโลก เซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งของทีมชายและทีมหญิง 1 ฤดูกาล

ป็อปสตาร์ชาวอังกฤษเกิดและเติบโตที่เมืองอิปสวิช และมักจะเข้าไปให้กำลังใจทีมม้าขาวเสมอเมื่อมีโอกาส ล่าสุดเขาตัดสินใจเข้าเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งของสโมสร โดยเลือกใช้โลโก้เป็นรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์กับคำว่า 'Tour' ติดบนเสื้อแข่งของทีม

🤝 Our men's and women's first-teams have a new shirt sponsor!



👇 #itfc