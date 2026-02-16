เลิกตัดพ้อบนโซเชียล! เอกภูมิ แนะแข้งรุ่นใหม่ต้องมืออาชีพมากกว่านี้

เอกภูมิ โพธารุ่งโรจน์ อดีตปีกความเร็วสูง ไทยลีก แชร์ประสบการณ์ตัวเองสมัยค้าแข้ง พร้อมฝากข้อความถึง นักเตะไทยรุ่นใหม่ เลิกตัดพ้อในโซเชียลเพราะไม่ได้ลงเล่น ให้โฟกัสการทำงานหนัก และเป็นมืออาชีพมากกว่านี้
อดีตดาวเตะวัย 40 ปี ที่แขวนสตั๊ดไปแล้ว ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัว หลังเห็นนักฟุตบอลรุ่นใหม่ๆ โพสต์ระบายบนโลกออนไลน์ ซึ่งมองว่า สิ่งที่ควรต้องทำคือการทำงานหนักให้มากกว่านี้
“ผมแค่อยากจะแชร์ประสบการณ์การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ครั้งแรกที่ผมได้เล่นอาชีพผมสตาร์ทด้วยกันเป็นผู้เล่นสำรอง”
“ในแต่ละแมตช์ผมต้องซ้อมอย่างหนักเพื่อแย่งตำแหน่ง 20 คนแรกของทีมให้ได้ ผมทำงานหนักมากผมออกสตาร์ทปีแรก ด้วยการลงเล่นแค่ 7 แมตช์ การแข่งขัน 35 เกม ผมได้เล่นเพียงแค่ 7 เกม มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเขา”
“วันหนึ่งผมมีโอกาสลงเล่นผมทำทุกอย่างเพื่อทีม โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ เราต้องไขว่คว้ามันไว้ให้ได้ ผมไม่เคยท้อเลยครับที่ได้เล่นสำรอง ผมคิดอย่างเดียวผมต้องทำงานอย่างหนักเพื่อได้ลงเล่น 11 คนแรก และติดอยู่ในทีม 20 คนในวันแข่งขันนั้นให้ได้”
“สิ่งที่สำคัญที่สุดเราคือ นักฟุตบอลเราควรทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เวลาซ้อมเวลาแข่งมันต้องเกิน 100%”
“แต่ในยุคนี้ นักฟุตบอลรุ่นใหม่ใหม่ส่วนมากพอไม่ได้ลงก็จะไปตัดพ้อในโลกออนไลน์ ผมแค่อยากให้น้องๆ ที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เราต้องมืออาชีพมากๆ กว่านี้”
“สุดท้ายนี้อยากให้น้องๆ รักในอาชีพของตัวเองให้เกียรติซึ่งกันและกัน”
สำหรับ เอกภูมิ โพธารุ่งโรจน์ เคยผ่านการเล่นให้หลายสโมสรทั้ง ราชบุรี เอฟซี, โอสถสภา, นครปฐม, สมุทรสงคราม, การท่าเรือ, เมืองทอง ยูไนเต็ด, บีอีซี เทโร ศาสน, แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล ฯลฯ โดยเคยช่วย การท่าเรือ ซิวแชมป์ลีกคัพ 2010 รวมถึงอยู่ในทัพ ‘กิเลนผยอง’ ชุดคว้าแชมป์ไทยลีกไร้พ่าย ฤดูกาล 2012 และ บีอีซี เทโร ศาสน แชมป์ลีกคัพ 2014