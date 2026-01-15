Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty
สันติภพ เหลืองอ่อน

เห็นแล้วหงุดหงิด! 'เร้ดแนปป์'ชี้ เยอเคเรส เล่นยากเพราะ ซาก้า ไม่เปิดบอล

เจมี เรดแนปป์ อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษมองว่า บูกาโย ซาก้า คือหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ทำให้ วิคตอร์ เยอเคเรส ยังไม่สามารถระเบิดฟอร์มได้เต็มที่กับอาร์เซนอล

ไอ้ปืนใหญ่ บุกชนะ เชลซี 3-2 ในรอบตัดเชือกนัดแรกของศึกคาราบาว คัพ โดยที่เกมนี้ เยอเคเรส ทำ 1 ประตูกับ 1 แอสซิสต์ อย่างไรก็ตาม เร้ดแนปป์ มองว่าหัวหอกชาวโปรตุเกสสามารถทำผลงานได้ดีกว่านี้แต่ปัญหาอยู่ที่แนวรุกชาวอังกฤษชอบเลี้ยงตัดเข้าใน ทั้งที่บางจังหวะควรเปิดบอลให้เพื่อนลุ้นประตูในกรอบเขตโทษมากกว่า

นี่คือคืนที่ยอดเยี่ยมของ วิกตอร์ เยอเคเรส” เรดแนปป์ กล่าวกับ Sky Sports

ส่วนใหญ่ลูกครอสที่เขาได้รับมักจะมาจากวิงแบ็กขวาที่ถนัดเท้าขวาและวิงแบ็กซ้ายที่ถนัดเท้าซ้ายตอนอยู่สโมสรเก่า ซึ่งแตกต่างจากตอนเล่นให้อาร์เซนอล

"ปัญหาหลักคือ ซาก้า เป็นปีกขวาที่ถนัดซ้าย ดังนั้นเมื่อเข้าพื้นที่อันตราย เขามักเลือกตัดเข้าในแทนที่จะเปิดบอลไปหน้าประตู นั่นแหละคือจุดที่น่าหงุดหงิด

