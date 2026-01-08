เห็นแค่ตอนเอาหน้า! 'โรเมโร'เดือดจวกบอร์ดสเปอร์ส หายหัวตอนทีมผลงานแย่

คริสเตียน โรเมโร ปราการหลังจอมเก๋าของ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ ดับเครื่องชนบอร์ดบริหารสโมสร ที่มักหายหน้าหายตาตอนที่ทีมผลงานย่ำแย่
ไก่เดือยทอง บุกพ่าย บอร์นมัธ 2-3 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา ทำให้ 5 นัดหลังสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น รั้งอันดับ 14 ของตารางคะแนน ทำให้แนวรับชาวอาร์เจนตินาต้องออกมขอโทษแฟนบอลพร้อมฝากถึงบรรดาผู้บริหารว่าควรออกมาพูดอะไรบ้าง ไม่ใช่มาเอาหน้าเฉพาะตอนทีมผลงานดี
"ขอโทษแฟนๆ ทุกคนที่ตามพวกเราไปทุกที่ ที่คอยสนับสนุนพวกเราเสมอมา และจะสนับสนุนต่อไป พวกเราต้องรับผิดชอบ ไม่มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เราจะเผชิญหน้ากับมันและพยายามพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้น ทั้งเพื่อตัวเราเองและเพื่อสโมสร" โรเมโร กล่าว
"ในเวลาแบบนี้ ควรเป็นคนอื่นที่ออกมาพูด แต่พวกเขาไม่ทำ ก็เหมือนที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว พวกเขาจะออกมาเฉพาะตอนที่ทุกอย่างไปได้ดี มาเพื่อโกหกเท่านั้น"
"พวกเราจะอยู่ที่นี่ ทำงานด้วยกัน และทุ่มเททุกอย่างเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาแบบนี้ การก้มหน้าก้มตาทำงานให้หนักขึ้น และก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน คือส่วนหนึ่งของฟุตบอล เมื่อเป็นหนึ่งเดียว มันจะง่ายขึ้น"
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป สเปอร์ส จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ แอสตัน วิลลา ในศึกเอฟเอ คัพ