Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
สันติภพ เหลืองอ่อน

เห็นแค่ตอนเอาหน้า! 'โรเมโร'เดือดจวกบอร์ดสเปอร์ส หายหัวตอนทีมผลงานแย่

คริสเตียน โรเมโร ปราการหลังจอมเก๋าของ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ ดับเครื่องชนบอร์ดบริหารสโมสร ที่มักหายหน้าหายตาตอนที่ทีมผลงานย่ำแย่

ไก่เดือยทอง บุกพ่าย บอร์นมัธ 2-3 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา ทำให้ 5 นัดหลังสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น รั้งอันดับ 14 ของตารางคะแนน ทำให้แนวรับชาวอาร์เจนตินาต้องออกมขอโทษแฟนบอลพร้อมฝากถึงบรรดาผู้บริหารว่าควรออกมาพูดอะไรบ้าง ไม่ใช่มาเอาหน้าเฉพาะตอนทีมผลงานดี

"ขอโทษแฟนๆ ทุกคนที่ตามพวกเราไปทุกที่ ที่คอยสนับสนุนพวกเราเสมอมา และจะสนับสนุนต่อไป พวกเราต้องรับผิดชอบ ไม่มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เราจะเผชิญหน้ากับมันและพยายามพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้น ทั้งเพื่อตัวเราเองและเพื่อสโมสร" โรเมโร กล่าว

"ในเวลาแบบนี้ ควรเป็นคนอื่นที่ออกมาพูด แต่พวกเขาไม่ทำ ก็เหมือนที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว พวกเขาจะออกมาเฉพาะตอนที่ทุกอย่างไปได้ดี มาเพื่อโกหกเท่านั้น"

"พวกเราจะอยู่ที่นี่ ทำงานด้วยกัน และทุ่มเททุกอย่างเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาแบบนี้ การก้มหน้าก้มตาทำงานให้หนักขึ้น และก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน คือส่วนหนึ่งของฟุตบอล เมื่อเป็นหนึ่งเดียว มันจะง่ายขึ้น"

FA Cup
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
FA Cup
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป สเปอร์ส จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ แอสตัน วิลลา ในศึกเอฟเอ คัพ

