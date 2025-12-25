เหมือนเตะบอลไม่เป็น! 'สโคลส์'เลือกการเสริมทีมที่แย่สุดของ แมนฯยูฯ ในยุคของตน

พอล สโคลส์ อดีตกองกลาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เลือกดีลที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรในยุคที่เขายังค้าแข้งอยู่ ซึ่งปรากฏว่าเป็น มาร์ค บอสนิช อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติออสเครเลีย
นายด่านออสซี่ ย้ายจาก แอสตัน วิลลา มาร่วมทัพปีศาจแดง แบบไร้ค่าตัวเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 1999 เพื่อรับช่วงต่อจาก ปีเตอร์ ชไมเคิล แต่กลับอยู่ในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ได้เพียง 19 เดือน ก่อนถูกปล่อยให้ เชลซีแบบฟรีๆ ในเดือนมกราคม ปี 2001 หลังการมาถึงของ ฟาเบียน บาร์กเตซ
สโคลส์ ซึ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับยูไนเต็ดถึง 11 สมัย เปิดใจผ่านรายการ The Overlap ว่า แม้หลายคนจะมอง ฮวน เซบาสเตียน เวรอน เป็นดีลที่ล้มเหลว แต่สำหรับเขา บอสนิช แย่ยิ่งกว่า
“เวรอนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม มีพรสวรรค์ ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่เวิร์ก แต่เขาเป็นนักฟุตบอลชั้นยอด” สโคลส์ กล่าว
“แต่พอพูดถึงผู้รักษาประตูที่ต้องมาแทนชไมเคิล มันยากอยู่แล้ว เรามีทั้ง มัตซิโม ตาอิบี้ และ บอสนิช”
"ผมคิดว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีตอนอยู่ วิลลา แต่เมื่อเขามาอยู่กับเรา เขาไม่เป็นมืออาชีพเลย พูดตรงๆ มันไร้สาระมาก”
“ในการฝึกซ้อมยิงประตู ปกติจะยิงคนละประมาณ 15-20 ครั้ง แต่หลังจากยิงไปสามครั้ง เขาก็หมดแรงและบอกว่า 'โอ้ ไม่นะ เปลี่ยนคนอื่นเถอะ”
สโคลส์ยังวิจารณ์เรื่องทักษะพื้นฐานของ บอสนิช อย่างตรงไปตรงมา
"ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเตะฟุตบอลไม่เป็น ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน เราไปเยือน เอฟเวอร์ตัน ในเกมแรกของฤดูกาล และไม่มีใครสังเกตเห็นเลยว่าเขาเตะไม่ถึงเส้นกลางสนามด้วยซ้ำ"
"ไม่มีลมเลย วันนั้นอากาศดีมาก แต่พอเห็นเท้าเขาไซส์ 14 แล้วเนี่ย เขาเตะพื้นตลอดเวลาเลย เหมือนครีบใหญ่ๆ แล้วมันน่าผิดหวังมาก'