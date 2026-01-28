เหมือนลูกชายที่ต้องดูแล! อัยยวัฒน์ ตั้งเป้าพาเลสเตอร์พลิกสถานการณ์กลับมา

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่ออังกฤษ พร้อมให้คำมั่นว่าจะพาทีมพลิกสถานการณ์กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้ง
ทัพจิ้งจอก กำลังเผชิญช่วงเวลายากลำบากในเดอะ แชมเปี้ยนชิพ โดยพวกเขาเพิ่งแยกทางกับ มาร์ตี ซิฟูเอนเตส กุนซือชาวสเปนจากตำแหน่งกุนซือ ด้วยผลงานที่ไม่เป็นไปอย่างที่หวัง และกระแสที่ทีมกำลังเผชิญความกดดันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง อัยยวัฒน์ ยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ทอดทิ้งทีมอย่างแน่นอน
“ผมอยากเห็นแพชชันที่แท้จริงของนักเตะและผลงานในสนาม” อัยยวัฒน์ เผย
“เมื่อมันไม่เกิดขึ้น ผมนอนไม่หลับเลย มันเป็นทั้งความรักและความเจ็บปวด เลสเตอร์ เป็นเหมือนกับลูกชายของผม ดังนั้นผมต้องทำให้ถูกต้อง แน่นอนว่าลูกชายคนนี้อาจดื้อ อาจสอบตก เป็นปัญหาชวนปวดหัว, ลูกชายอาจเป็นที่หนึ่งของห้อง สำเร็จการศึกษา อาจได้แฟนไม่ดีหรือมีภรรยาที่ดี คุณไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลย ผมก็รู้สึกแบบเดียวกัน แต่เรารักแน่นอนอยู่แล้ว ความรับผิดชอบก็ยังอยู่ สิ่งแรกสำหรับผมคือการระบุปัญหาและแก้ไขมัน”
“ผมรู้ดีว่าแผนของคุณพ่อคืออะไร ดังนั้นผมจึงอยากทำในสิ่งเดิมต่อไป
“วิสัยทัศน์ของผมและพ่อชัดเจนมาก เราต้องการความสำเร็จระยะยาวให้กับสโมสร เราใช้เวลาอยู่ในเดอะ แชมเปี้ยนชิพ สามปี ก่อนจะเลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะแชมป์ลีก ตลอดเกือบ 16 ปี เราคว้าแชมป์ 5 ใบ ตกชั้นสองครั้ง และไปเล่นฟุตบอลยุโรปสามครั้ง มันเหมือนหนังเรื่องหนึ่ง เหมือนหนังซูเปอร์ดราม่าบน Netflix
นอกจากนี้ อัยยวัฒน์ ได้ให้คำมั่นว่าเขาจะช่วยพาทีมพลิกสถานการณ์ โดยยืนกรานว่าทีมไม่มีทางตกชั้นไปลีก โดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาตกไปเล่นต้องย้อนกลับไปในปี 2008/09
“ด้วยนักเตะชุดนี้ เราไม่ควรตกชั้นอีกครั้ง นักเตะต้องการกำลังใจครั้งใหญ่จากแฟน ๆ เพราะไม่มีใครอยากเห็นเราลงเล่นในลีกวัน ผมแน่ใจว่าเรายังมีโอกาสที่จะกลับมาได้ ในตารางคะแนน หรืออย่างน้อยกับพื้นที่เพลย์ออฟ เป้าหมายยังคงอยู่
“นักเตะรู้เรื่องนี้ดี เมื่อคุณยืนอยู่ในสนาม ความกดดันจากบนอัฒจันทร์นั้นใหญ่หลวงและพวกเขาสัมผัสได้ ถ้าแฟนบอลมีปฏิกิริยาในแง่ลบ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นอย่างเดียวเท่านั้น สโมสรแห่งนี้ต้องการความช่วยเหลือจากแฟนบอลให้เรากลับมาอีกครั้ง”