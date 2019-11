เหมือนเกิดใหม่! สมอลลิงทาบสถิติแบ็คแฮมในเซเรียอา

คริส สมอลลิง ปราการหลังของ โรมา สร้างสถิติเป็นแข้งอังกฤษที่ยิงอย่างน้อย 2 ประตูต่อฤดูกาลในกัลโช เซเรีย อาในรอบ 11 ปี

แนวรับวัย 30 ปีกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทัพจัลโลรอสซี หลังย้ายจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว และเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมบนแดนมะกะโรนี

โดยในเกมล่าสุด สมอลลิง เป็นคนทำประตูแรกก่อนจัดไปอีก 2 แอสซิสต์พร้อมพาทีมเก็บคลีนชีตในเกมที่เอาชนะเบรสชา 3-0 พร้อมคว้าแมน ออฟ เดอะ แมตช์ ไปครองด้วยสถิติในเกมนี้อย่างสวยหรู

ซึ่งประตูดังกล่าวในเกมนี้ทำให้ สมอลลิง สร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ทำอย่างน้อย 2 ประตูในเซเรียอา นับตั้งแต่ เดวิด แบ็คแฮม เคยทำไว้ตอนค้าแข้งกับ เอซี มิลาน ในฤดูกาล 2008/09

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BEND IT LIKE BECKS! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@ChrisSmalling is now the first Englishman to have scored at least twice in a Serie A season since David Beckham in 2008-09... 😉 pic.twitter.com/hySAxvm7OI