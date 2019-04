เห็นเต็มสองตา! โซลชา-ฟีแลนบินเช็คฟอร์มบาร์ซาเชือดตราหมี

โอเล กุนนาร์ โซลชา กุนซือของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เดินทางไปร่วมชมการแข่งขันในเกมที่บาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติโก้ มาดริด 2-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพปีศาจแดงจะเปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทัพอาซูลกรานาในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้ายนัดแรกในคืนวันพุธที่ 11 มีนาคมนี้

โดยในเกมที่ทัพอาซูลกรานาเปิดบ้านเอาชนะทีมตราหมีไปได้ 2-0 กุนซือทีมปีศาจแดงพร้อมผู้ช่วยอย่าง ไมค์ ฟีแลน และ คีแรน แม็คเคนนา ได้ร่วมเข้าชมเกมนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าน่าจะมาเช็คฟอร์มก่อนที่ทั้งสองทีมจะพบกันกลางสัปดาห์นี้

