เหนื่อยทุกครั้ง! 'ลัมเมนส์' เผยวิธีรับมือแท็คติกป่วนโกลของ เอฟเวอร์ตัน

เซนเนอ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูของ แมนฯยูไนเต็ด อธิบายวิธีรับมือเกมลูกตั้งเตะของ เอฟเวอร์ตัน หลังโชว์ฟอร์มหนึบช่วยทีมบุกชนะ 1-0

ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน โจมตีด้วยอาวุธหนักทั้งลูกครอสและลูกตั้งเตะกดดันใส่กรอบเขตโทษ ปีศาจแดง ตลอดทั้งเกม โดยเฉพาะลูกเตะมุมที่ใช้ผู้เล่นกรูเข้ามารุมเบียดผู้รักษาประตู แต่นายด่านชาวเบลเยียมรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้เป็น แมน ออฟ เดอะ แมตช์ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นงานที่หนักมาก

เอฟเวอร์ตันเป็นทีมที่เล่นหนักและแข็งแกร่ง กองหลังของพวกเขาตัวใหญ่มาก เรารู้อยู่แล้วว่าลูกเตะมุมและลูกตั้งเตะจะเป็นงานยาก การรับมือลูกครอสเป็นจุดแข็งของผม แต่วันนี้มันหนักหนาเกินไปหน่อย!" ลัมเมนส์ กล่าว

"ผมต้องยืนลึกหลังเส้นประตูเพื่อจังหวะออกมาตัดบอล บางครั้งมันก็ลึกเกินไป แต่ผู้ตัดสินอาจมองเห็นได้ยาก"

"บางครั้งคุณจะมัวแต่สนใจผู้เล่นรอบตัวไม่ได้ เพราะจะทำให้เสียสมาธิจากลูกบอล กองหลังของผมช่วยสร้างพื้นที่ให้ ผมจึงมีโอกาสออกมาชกบอลได้ แต่ยอมรับว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆ”

