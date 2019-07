เหตุผลส่วนตัว! ซีดานลาแคมป์ปรีซีซันชุดขาว

ซีนาดีน ซีดาน กุนซือของเรอัล มาดริด ลาแคมป์ฝึกซ้อมปรีซีซั่นของสโมสรเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุผลส่วนตัว

ทัพราชันชุดขาวเดินทางลัดฟ้าไปเก็บตัวซ้อมปรีซีซั่นที่เมือง มอนทรีอัล ประเทศแคนาดา โดยพวกเขามีโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดแรกในรายการ อินเตอร์เนชันแนล แชมเปี้ยนส์ คัพ (ICC) พบกับบาเยิร์น มิวนิค แชมป์บุนเดสลีกา

ทว่ามีรายงานเผยว่า ซีดาน ต้องออกจากแคมป์ของทีมอย่างกระทันหันด้วยเหตุผลส่วนตัว โดย ดาวิด เบ็ตโตนี มือขวาของเขาจะทำหน้าที่คุมการฝึกศซ้อมแทนไปก่อน

