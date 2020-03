เหงาแหละดูออก! โรนัลโด้เอาฮาทักทายรั้วกันไร้แฟนบอล (มีคลิป)

คริสเตียโน โรนัลโด้ แนวรุกจอมถล่มประตูของ ยูเวนตุส เล่นมุกสร้างเสียงหัวเราะหลังเดินมาทักทายรั้วกันที่ไร้แฟนบอล หลังกัลโช เซเรีย อา ต้องลงเล่นในสนามปิด

เกมคู่บิ๊กแมตช์ลุ้นแชมป์สคูเด็ตโต้ที่ทัพม้าลายเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์ มิลาน 2-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา ต้องลงเล่นในสนามปิดไร้แฟนบอลหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทื่ยังรุนแรงต่อเนื่องในประเทศอิตาลี

อ่านบทความต่อด้านล่าง

โดย CR7 สร้างเสียงหัวเราะในโลกโซเชียล หลังเดินลงจากรถบัสทีมในช่วงก่อนเกม ก่อนเดินไปทำท่าทักทายรั้วกันที่ไร้แฟนบอลอย่างอารมณ์ดี

Cristiano Ronaldo applauding the fans in the empty stadium👏👏😂😂😂😂 pic.twitter.com/feKvU0MLAw