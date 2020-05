เดนนิส ดีคไมเออร์ แบ็คขวาของทีม เอสวี ซานด์เฮาเซน ในบุนเดสลีก้า 2 โดนใบแดงไล่ออกจากสนามเพียง 4 นาทีแรกของเกมการแข่งขัน ในเกมนัดแรกหลังลีกกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้ง

ในสัปดาห์นี้ ฟุตบอลลีกของประเทศเยอรมันจะเริ่มกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้ง ทั้งในบุนเดสลีก้า และบุนเดสลีก้า 2 โดยจะแข่งขันในรูปแบบสนามปิดไร้ฟแฟนบอล

อ่านบทความต่อด้านล่าง

โดยในเกมบุนเดสลีก้า 2 คู่ 18.00 น. คู่ระหว่าง แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา เปิดบ้านพบ เอสวี ซานด์เฮาเซน ปรากฎว่า ดีคไมเออร์ แนวรับทีมเยือนไปทำฟาวล์ใส่คู่แข่งจนโดนใบแดงโดยตรงไล่ออกจากสนามตั้งแต่ 4 นาทีแรกของเกม และเป็นจุดโทษให้เจ้าบ้านยิงขึ้นนำในครึ่งเวลาแรก

SV Sandhausen's Dennis Diekmeier was sent off after four minutes against FC Erzgebirge Aue in the 2. Bundesliga. pic.twitter.com/T1sZ91rPtC