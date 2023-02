เสือเหลืองใช้วงกลมกลางสนามสร้างความตระหนักในการต่อสู้กับมะเร็งอัณฑะ

การโจมตีเป็นรูปแบบการป้องกันที่ดีที่สุด: BVB เป็นตัวอย่างในการต่อสู้กับมะเร็งอัณฑะ

เพื่อเป็นการฉลองวันมะเร็งโลกสากลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ใช้เกมเหย้าที่พบกับเอสซี ไฟร์บวร์กเป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักในการตรวจหาและรักษามะเร็งอัณฑะในระยะเริ่มต้น

เซบาสเตียน อัลแลร์ นักเตะดอร์ทมุนด์และผู้เล่นบุนเดสลีกาคนอื่น ๆ ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอัณฑะกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจไปที่หัวข้อของมะเร็งอัณฑะในช่วงที่ผ่านมา ในประเทศเยอรมนีเพียงแห่งเดียว ผู้ชายประมาณ 4,000 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกร้ายนี้ ซึ่งมักพบบ่อยโดยเฉพาะในช่วงอายุระหว่าง 20 ถึง 40 ปี

โรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งลูกอัณฑะเป็นเรื่องต้องห้ามที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงและนำมาเปิดเผยในสังคม โดยเฉพาะในหมู่ผู้ชาย เพื่อให้หัวข้อสำคัญนี้อยู่ในความสนใจและสร้างความตระหนักรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับโรคนี้ การตรวจหาและการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ได้ฉายแสงสปอตไลต์เกี่ยวกับโรคนี้ด้วยโครงการพิเศษในวันที่เกมเปิดบ้านพบกับไฟร์บวร์ก:

ก่อนการแข่งขันและระหว่างพักครึ่ง ก้อนนูนที่เป็นสัญลักษณ์ของเนื้องอกอัณฑะถูกเพิ่มเข้าไปในวงกลมตรงกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ดร. แยน เซบาสเตียน โกรทิคเก้ จาก Clinic for Urology and Pediatric Urology at Münster University Hospital และ ศ. ดร. ปีเตอร์ อัลเบิร์ต ผู้อำนวยการ Clinic for Urology at Düsseldorf University Hospital ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการตรวจพบในระยะเริ่มแรกในการให้สัมภาษณ์กับ น็อบบี้ ดิกเกล. ผู้ชมยังบริจาคเงินของพวกเขา ซึ่งที่รวบรวมจากการนี้จะนำไปบริจาคให้กับ German Cancer Aid

คาร์สเทน คราเมอร์ กรรมการผู้จัดการของ ดอร์ทมุนด์ อธิบายว่า "แฟน ๆ ของเรา 2 ใน 3 เป็นผู้ชาย ซึ่งหมายความว่าเราในฐานะสโมสรฟุตบอลมีความรับผิดชอบที่ใหญ่เป็นพิเศษเมื่อพูดถึงประเด็นสำคัญ เช่น การตรวจหามะเร็งอัณฑะในระยะเริ่มต้น ด้วยเหตุนี้ เราต้องการลดเกณฑ์การยับยั้งเมื่อต้องรับมือกับโรคนี้ และสร้างความตระหนักรู้ในฟุตบอลและครอบครัว BVB ควบคู่ไปกับพันธมิตรของเราและ German Cancer Aid"

เซบาสเตียน อัลแลร์ กองหน้าทีมเสือเหลือง กล่าวเสริมว่า: "เราต้องการใช้วันนี้เพื่อดึงความสนใจของคุณไปยังประเด็นสำคัญ ไปตรวจคัดกรองมะเร็งและทำเป็นประจำ เพราะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้"

"หากตรวจพบและรักษาเนื้องอกอัณฑะได้ทันท่วงที มักจะสามารถเอาชนะได้สำเร็จ การติดตามทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญในการตรวจหาและรักษาผลที่ตามมาในเวลาที่เหมาะสม" ดร. แจน เซบาสเตียน โกรทิคเก้ จากภาควิชา ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินปัสสาวะในเด็กที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมุนสเตอร์ ผู้มีส่วนร่วมในการรักษาเซบาสเตียน ฮัลเลอร์กล่าว