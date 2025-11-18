เสี่ยงเจ็บ! ธีราทร เผยมีอาการตึงก่อนเกมเหตุรถบัสศรีลังกามารับช้า ทำเวลาเตรียมตัวน้อย

"อุ้ม" ธีราทร บุญมาทัน กองกลางทีมชาติไทย ยอมรับว่ามีอาการตึงของร่างกายที่เกิดขึ้นกับตนเองในเกมที่ทัพ "ช้างศึก" บุกไปเอาชนะทีมชาติศรีลังกา 4-0 ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาด้านการเดินทางและเวลาเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน
ธีราทร เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า รถบัสที่มารับทีมจากโรงแรมล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้กระทบต่อการเตรียมความพร้อมของนักเตะอย่างมาก
"ผมรู้สึกตึงๆ เพราะรถบัสของศรีลังกามารับช้าจากโรงแรม ทำให้เราจากการเตรียมตัวที่มีเวลามากทำให้เวลาเตรียมตัวเราน้อยลงเหลือ 40 นาทีมันทำให้การยืดเหยียดของเรามันน้อยแล้วก็เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ"
"เรายังต้องปรับปรุงและพัฒนาหลายอย่างเรามีเวลาน้อยจริงๆในการเรียนรู้และต้องเล่น 2 เกม ก็ดีใจที่ทีมเก็บชัยชนะเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะเราเปลี่ยนอะไรหลายอย่าง"
"ส่วนตัวผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เล่นเกมหน้าหรือเปล่า เพราะผมแค่รู้สึกว่ามีชื่อแล้วก็มาทำให้ดีที่สุดทำให้ประสบความสำเร็จ ณ ตอนนี้ รอบสุดท้ายเราก็อาจจะอายุเยอะแล้วด้วยก็อยู่ที่ฟอร์มของตัวเองตอนนั้น"