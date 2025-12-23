เสียหาย! ลิเวอร์พูลคอนเฟิร์ม 'อิซัค' กระดูกแตก เข้ารับการผ่าตัดแล้ว

ลิเวอร์พูล ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า อเล็กซานเดอร์ อิซัค กองหน้าทีมชาติสวีเดน เข้ารับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อย หลังได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเกมพรีเมียร์ลีกที่ชนะ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
กองหน้าชาวสวีเดน เป็นผู้ทำประตูขึ้นนำในเกมดังกล่าว แต่จังหวะยิงประตูถูก มิกกี ฟาน เดอ เฟน กองหลังสเปอร์สพยายามสกัด จนมีอาการบาดเจ็บและไม่สามารถเล่นต่อได้
ล่าสุด ลิเวอร์พูล ยืนยันว่า อิซัค มีอาการเจ็บที่ข้อเท้าและมีรอยร้าวที่กระดูกน่อง (fibula fracture) ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดทันที และจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือน
แถลงการณ์จากสโมสรระบุว่า
“อเล็กซานเดอร์ อิซัค เข้ารับการผ่าตัดจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เรียบร้อยแล้ว หลังจากได้รับการวินิจฉัย ทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดบริเวณข้อเท้า ซึ่งรวมถึงกระดูกน่องที่แตกด้วย”
ทั้งนี้ อิซัคจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์ฝึก AXA Training Centre โดยยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการกลับมาลงสนามอย่างเป็นทางการ