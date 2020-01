เสื่อมเสีย! เรือใบล่าตัวแฟนล้อโศกนาฏกรรมมิวนิค

แมนฯ ซิตี้ กำลังสอบสวนเพื่อระบุตัวแฟนบอลเสื่อมของทีม ที่ทำท่าเครื่องบินล้อโศกนาฏกรรมมิวนิคใส่แฟนบอลแมนฯยูฯ ในเกม คาราบาวคัพ รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง เมื่อคืนนี้

แฟนบอลเรือใบสีฟ้าถูกจับภาพได้ขณะทำท่าเครื่องบินล้อกองเชียร์คู่แข่ง ซึ่งสื่อถึงเหตุการณ์เกิดเครื่องบินตกในมิวนิคในปี 1958 ที่ปีศาจแดงต้องเสียนักเตะและสตาฟฟ์ไป 11 ชีวิต

หลังจบเกม เป๊ป กวาร์ดิโอลา และ โอเล กุนนาร์ โซลชา กุนซือของทั้งสองทีม ออกมาประณามแฟนบอลที่แสดงพฤติกรรมน่ารังเกียจแบบนั้นทันที

Airplane gestures by Man City fans at the game #mcfc #mufc 🙄 pic.twitter.com/MzO53hvg8J