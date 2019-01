เสียเลย! อดีตดารา AV ทวีตด่าเกนดูซี "นอนบ่อยกว่ากูอีก"

มิอา คาลิฟา อดีตดาราหนังผู้ใหญ่คนดัง เข้ามาชมเกมพรีเมียร์ลีก นัดที่เวสต์แฮมเปิดโอลิมปิค สเตเดียม ลอนดอน เอาชนะอาร์เซนอล คู่แข่งร่วมเมืองไปได้ 1-0 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

เซเลบสาวลูกครึ่งเลบนอน-อเมริกัน เดินทางมาอังกฤษเพื่อถ่ายทำรายการเกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก โดยเพิ่งโพสท์ภาพตัวเองในเสื้อแข่งของขุนค้อนไปเมื่อวันพฤหัสบดี ก่อนจะโพสท์ท่าไขว้แขนออกตัวเข้าข้างเจ้าถิ่นเต็มที่ ก่อนเกมเริ่มเล็กน้อย

West Ham is a 1/2 point under dog hosting Arsenal. West Ham will win this one. Put your £’s down on them.



Use code MIA for 50% bonus on your deposit @betmybookie. https://t.co/CUOl9OMP7t #ad pic.twitter.com/KejEirmvEE — Mia K. (@miakhalifa) January 12, 2019