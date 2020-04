เสี่ยงติดเชื้อ! 4 แข้งปืนฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-19

4 ผู้เล่นของอาร์เซนอล ประกอบด้วย นิโคลัส เปเป้, อเลซองดร์ ลากาแซตต์, ดาวิด ลุยซ์ และ กรานิต ชาก้า ถูกจับภาพได้ขณะฝ่าฝืนมาตรการเว้นระยะทางสังคมของรัฐบาลอังกฤษ

The Sun เปิดเผยภาพของ นิโคลัส เปเป้ ที่ไปเล่นฟุตบอลกลางแจ้งกับเพื่อน ๆ หลายคน ขณะที่ อเลซองดร์ ลากาแซตต์ ถูกจับภาพได้ขณะยืนใกล้กับคนทำความสะอาดรถออดี้ของเขา ส่วนในรายของ ดาวิด ลุยซ์ และ กรานิต ชาก้า ถูกจับภาพได้ขณะเล่นฟุตบอลด้วยกันในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง

ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นมาแล้ว กรณีของผู้เล่นสเปอร์สที่ออกมาซ้อมด้วยกันกลางแจ้ง และ ไคล์ วอล์คเกอร์ แนวรับแมนฯซิตี้ ที่เชิญสาว ๆ ไปจัดปาร์ตี้เซ็กซ์ในบ้าน ซึ่งพวกเขาต้องรีบออกมากล่าวโทษต่อการกระทำของตัวเองทันที

FOUR Arsenal stars have become the latest Premier League Covidiots to break government lockdown rules [The Sun]



Nicolas Pepe kicked a ball around with others outside



Lacazette gets close to a valeter cleaning his car



David Luiz & Granit Xhaka, had a get-together#ars pic.twitter.com/ymiQxxayAp