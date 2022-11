เศร้า! ผู้ตัดสินลีกเอิงเสียชีวิตขณะซ้อมในวัย 42 ปี

ผู้ตัดสินลีกเอิงเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองในวัย 42 ปี

โยอัน อาเมล ผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศส เกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในขณะซ้อม เสียชีวิตในวัย 42 ปี

ผู้ตัดสินผู้ล่วงลับ ประเดิมทำหน้าที่ในเกมลีกเอิง ฝรั่งเศส เป็นครั้งแรกในฤดูกาล 2016/17 ก่อนที่จะลงทำหน้าที่ในเกมลีกสูงสุดไปมากกว้า 136 นัด รวมถึงเคยทำหน้าที่ในเกมระดับยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในเกมที่ เรอัล มาดริด เปิดบ้านพบ กลาสโกว์ เซลติก

อาเมล ลงทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่หนึ่งเกมสุดท้ายในเกมที่ ลีลล์ พบ แรนส์ รวมถึงทำหน้าที่ควบคุม VAR ในเกมที่ เปแอสเช ถล่ม โอแซร์ 5-0 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

“อนุญาโตตุลาการอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ เราได้ทราบข่าวการเสียชีวิต โยอัน อาเมล เพื่อนร่วมอาชีพและเพื่อนฝูงของเรา ผู้ตัดสินลีกเอิง ในวัย 42 ปี ถึงครอบครัว, ญาติสนิท และเพื่อน ทาง SAFE และอนุญาโตตุลาการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง, โยอัน, เราจะคิดถึงคุณ” แถลงการณ์จาก สหพันธ์ผู้ตัดสินฟุตบอลระดับสูงของฝรั่งเศศ (SAFE)

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN — SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022

Rest in peace, Johan Hamel 🙏 https://t.co/w6bxMBGzi1 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 16, 2022

⚫️ LOSC is saddened to hear of the passing away of Johan Hamel.



The Club and its President send all their thoughts and sincere condolences to the relatives of the French referee. pic.twitter.com/Ep2XjbO8kd — LOSC (@LOSC_EN) November 16, 2022